Plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, și-a adoptat miercuri poziția de negociere privind bugetul UE pentru 2024. Eurodeputații doresc mai mulți bani pentru diversele prioritățile ale Comisiei.

Printre acestea consecințele războiului Rusiei împotriva Ucrainei, sprijinirea IMM-urilor, tinerii și cercetarea și întărirea autonomiei strategice a UE.

Poziția de negociere a fost adoptată cu 424 de voturi pentru, 101 împotrivă și 102 abțineri.

Eurodeputații readuc în atenție limitele actualei structuri financiare a UE și își aliniază poziția cu privire la bugetul 2024 cu poziția lor față de propunerea de revizuire intermediară a bugetului pe termen lung al UE (CFM).

Ei solicită majorări financiare semnificative pentru programul de cercetare Orizont Europa, Erasmus+, acțiunile climatice, infrastructura de transport, vecinătatea UE, Parchetul European, sprijin pentru tinerii fermieri și ajutorul umanitar.

"Respingem tăierile bugetare propuse de Consiliul Uniunii Europene", a declarat în conferința de presă de după vot Siegfried Mureșan, coraportor pentru bugetul UE pe 2024 din partea Parlamentului European.

"Tăierile propuse de Consiliu la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024 nu sunt în acord cu nevoile și așteptările pe care le au oamenii din Europa", a mai spus Mureșan în conferința de presă comună cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de eurodeputatul Nils Usakovs.



"Noi, Parlamentul European, considerăm că, dacă așteptăm de la UE să facă mai multe, atunci trebuie să o echipăm cu instrumentele adecvate", a punctat eurodeputatul român.

"În ansamblu, pe tot bugetul Uniunii Europene pe anul următor există o rezervă bugetară de 800 de milioane de euro. Noi, Parlamentul European, propunem (...) utilizarea unei părți din această rezervă pentru linii bugetare unde cererea a fost mai mare decât resursele în trecut, linii bugetare care vor face Europa mai puternică și mai tangibilă pentru oameni", a explicat Mureșan luni înaintea votului, într-un briefing pentru jurnaliștii români, relatează Agerpres.

"Propunem alocarea în total a 598 de milioane de euro în plus, din această rezervă, 598 de milioane de euro în plus față de proiectul de buget al Comisiei Europene. Deci, din 800 de milioane spunem ca 200 de milioane să rămână în rezervă dacă se mai întâmplă ceva neprevăzut, iar 598 să le alocăm. Bugetul Uniunii Europene pe anul următor, în viziunea Parlamentului European, are cinci mari priorități, toate și în interesul României", a afirmat Siegfried Mureșan.