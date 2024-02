Premierul social-democrat Marcel Ciolacu și ministrul liberal al finanțelor Marcel Boloș nu știu nimic despre renovarea unei vile pentru care s-au alocat peste șapte milioane de euro.

Întrebat marți dacă renovarea vilei RA-APPS din Bulevardul Aviatorilor va costa 7 milioane de euro și ar urma să fie locuită de actualul șef al statului după terminarea mandatului, Marcel Ciolacu a ridicat din umeri.

"În primul rând, nu știu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane, am aflat și eu ca și dumneavoastră din presă aceste sume. Este o vilă a RA-APPS-ului, nu-i nici prima, nici ultima unde se fac investiții, ele au fost renunțări de la anumite partide politice. Cu certitudine, astăzi, eu, Marcel Ciolacu, nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru președinte sau nu sau pentru alți demnitari, vom vedea. Secretariatul General are în subordine RA-APPS-ul, care face licitație și... depinde câți metri pătrați are, că dacă este la peste 10.000 mp nu știu cât de gigantică este investiția", a spus Ciolacu.

Premierul a spus că va cere secretarului general toate informațiile: "Haideți să ne vină toată informația de la RA-APPS".

El a reamintit că o altă vilă RA-APPS renovată pentru a fi locuită de fostul președinte Traian Băsescu a fost, în cele din urmă, închiriată unei ambasade.

"V-am spus foarte clar că nu știm dacă acea clădire este destinată președintelui... Haideți să nu... Se închiriază...știți foarte bine că altă vilă a mai fost pregătită în trecut pentru președintele Băsescu și a avut cu totul altă destinație, s-a închiriat pentru o sumă consistentă, da, către o ambasadă, da", a afirmat Ciolacu.

Nici ministrul liberal al Finanțelor Marcel Boloș nu cunoaște subiectul și nu vrea să se pronunțe.

Pe Bulevardul Aviatorilor din Bucuresti, într-una dintre zonele exclusiviste ale Capitalei, a apărut un șantier învăluit într-o secretomanie totală. Vila de 1200 mp, cu subsol, parter și etaj, garaj și cabină de pază, a fost, până nu demult, sediu de partid, iar, de câteva luni, e transformată, în cel mai mare secret, în reședință pentru o singură familie, după cum scrie în autorizația de construire obținută de Recorder.

Suma pe care RA-APPS intenționează să o investească aici depășește orice imaginație: 7 milioane de euro numai pentru renovare și amenajare.

Conform legii, cercul demnitarilor care ar avea dreptul la o asemenea locuință de protocol oferită de stat este foarte restrâns. Iar majoritatea indiciilor duc către aceeași persoană: președintele Klaus Iohannis, scrie Recorder.

Și G4Media scrie că Regia Protocolului de Stat investește în secret 9 milioane de euro în transformarea unui sediu de partid din București într-o reședință de familie. Potrivit surselor citate de G4Media, imobilul va fi reședința președintelui Iohannis după terminarea mandatului.