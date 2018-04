Înainte de prezentarea propunerii privind bugetul post-2020, miniștrii de resort au discutat joi cu comisarul pentru Politici Regionale, Corina Crețu, în cadrul Consiliului pentru Afaceri Generale, despre viitorul politicii de coeziune.

Vicepremierul bulgar Tomislav Donchev, a cărui țară asigură Președinția rotativă a Consiliului UE, a declarat ulterior reuniunii, într-o conferință de presă, că există un consens privind continuarea reformării politicii de coeziune. Aceasta trebuie modernizată și adaptată la actualele provocări, oficialul bulgar menționând migrația și securitatea.

”Politica de coeziune trebuie să acopere toate regiunile din UE…Desigur, politica de coeziune va trebui să se axeze mai mult pe regiunile mai puțin dezvoltate”, a spus Donchev.

Și el, și comisarul pentru Politici Regionale, Corina Crețu, au pus accentul pe nevoia de simplificare radicală. ”Când mă duc în statele membre, mă întristează să văd cum oamenii renunță la fondurile noastre din cauza birocației și a procedurilor îndelungate”, a spus Crețu.

Tomislav Donchev a evocat necesitatea stabilirii unor priorități strategice: ”E stupid să cheltuim bani fără să avem obiective clare și priorități”.

Cei doi au fost de acord și asupra faptului că nu se mai poate ține cont doar de PIB-ul pe cap de locuitor atunci când sunt stabilite sumele alocate fiecărei țări. Corina Crețu a explicat că, în prezent, Comisia Europeană analizează și alți indicatori care vor fi luați în calcul. Ea a subliniat că ar trebui avute în vedere aspecte precum sărăcia, educația, schimbările demografice, migrația și prioritățile europene (inovația, energia regenerabilă și schimbările climatice etc).

De asemenea, comisarul român a reiterat faptul că politica de coeziune trebuie să rămână o politică dedicată tuturor regiunilor UE și să susțină în continuare IMM, inovația, incluziunea socială, dar și schimbările climatice, energia sustenabilă, transport, sănătate, infrastructură digitală.

Oficialul european s-a referit și la discursurile politicienilor din statele membre care dau vina pe Bruxelles.

”E foarte important pentru mine să fac politica de coeziune mai vizibilă. Cred că UE are unele probleme cu acest curent antieuropean, asta și pentru că nu am vorbit suficient de mult despre ceea ce am reușit să facem cu ajutorul fondurilor europene. Sper că vom pune capăt acestui joc, potrivit căruia tot ce e rău vine de la Bruxelles și tot ce e bun vine de la autoritățile naționale și locale”,