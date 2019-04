FOND România a sprijinit organizarea, pe 16 martie, a sesiunii dedicate societății civile din cadrul Conferinței la nivel înalt ”Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă”, ce s-a desfășurat la Palatul Parlamentului, București.

Sesiunea a avut scopul de a evidenția rolul societății civile în implementarea și monitorizarea Agendei 2030 la nivel național și european, punând accentul pe promovarea parteneriatelor pentru dezvoltare și cooperare (reflectat în Obiectivul de Dezvoltare nr.17).

Au fost prezenți peste 80 de participanți din Uniunea Europeană, Balcanii de Vest, Parteneriatul Estic și Asia Centrală, care împărtășesc aceeași nevoie de a-și extinde parteneriatele pentru cooperare și de a participa la consultări pentru îmbunătățirea procesului de implementare al Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Acest eveniment a reprezentat un moment oportun pentru membrii actualului trio al proiectului EU Presidency (platformele naționale Fingo, CROSOL și confederația europeană pentru dezvoltare și ajutor umanitar CONCORD Europe), să împărtășească ultimele noutăți și să își declare angajamentul de a participa la construirea unei Europe deschisă, echitabilă și durabilă.

În contextul trio-ului România-Finlanda-Croaţia, se derulează proiectul "Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de platforma finlandeză pentru dezvoltare Fingo, platforma FOND România, platforma croată CROSOL și CONCORD, Confederația Europeană de ONG-uri pentru dezvoltare.

FOND România

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) este o platformă cu 33 de organizaţii membre, înfiinţată în 2007, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, odată ce a devenit stat donator de asistenţă oficială pentru dezvoltare. Misiunea FOND este de a contribui la dezvoltareaşi implementarea unei politici coerente şi eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internaţională şi a ajutorului umanitar.

