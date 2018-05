Președintele Consiliului European a publicat această remarcă pe Twitter, rețeaua de socializare preferată de liderul de la Casa Albă pentru a transmite mesaje mai puțin diplomatice, dar ea a fost făcută într-un cadru oficial, la Sofia.

”Privind la cele mai recente decizii ale președintelui Donald Trump cineva ar putea gândi: cu așa prieteni, cine mai are nevoie de dușmani”, e mesajul postat peTwitter de Donald Tusk.

”Dar sincer vorbind, ar trebui să-i mulțumim președintelui american. Datorită lui am renunțat la toate iluziile”, a mai scris președintele Consiliului European, adăugând că europenii au înțeles că trebuie să se bazeze pe propriile forțe.

”Europa trebuie să facă tot ce este posibil pentru a proteja, în pofida situației actuale, legăturile transatlantice, dar în acelaşi timp trebuie să fim pregătiţi pentru situaţia în care vom fi nevoiţi să acţionăm singuri. Avem potenţialul necesar pentru a face faţă provocării. Dar avem nevoie de mai multă unitate politică şi determinare”, a spus Tusk, în cadrul unei declarații de presă înainte de summitul informal al șefilor de stat și de guvern de la Sofia.

Președintele Consiliului European a susținut că, după decizia SUA de retragere din acordul cu Iran, e nevoie de ”un front european unit”, cerându-le liderilor europeni să reconfirme faptul că UE va rămâne în acest acord, cât timp și Teheranul o va face.

El a mai spus că trebuie căutate soluții pentru a proteja companiile europene care ar putea fi afectate de consecințele deciziei Washingtonului. Tusk a subliniat că Executivul de la Bruxelles trebuie să primească acordul pentru a acționa ori de câte ori interesele europene vor fi afectate.

Donald Tusk a afirmat că statele membre trebuie să fie unite și când vine vorba de relațiile comerciale cu SUA, precizând că UE vrea scutire permanentă de la plata taxelor vamale pe oțel și aluminiu în SUA: ”UE și SUA sunt prieteni și parteneri, de aceea tarifele dorite de SUA nu pot fi justificate pe baza securității naționale. E absurd să te gândești că UE ar putea fi o amenințare la adresa Statelor Unite”.

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm.