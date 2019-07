Jean-François Bohnert, contracandidatul Laurei Codruța Kovesi în curs pentru șefia Parchetului European, este favorit să preia șefia Parchetului Național Financiar, echivalentul DNA din Franța, potrivit TV5, relatează G4Media.ro.

Bohnert ar urma să-i ia locul actualei șefe a PNF, Eliane Houlette, căreia i s-a încheiat mandatul. Dacă Bohnert va fi numit în fruntea DNA-ului francez, Consiliul UE nu ar mai avea practic niciun motiv să se opună numirii lui Kovesi la sefia Parchetului European, notează G4Media.



Consiliul UE l-a susținut până acum pe Jean-François Bohnert în cursa împotriva Laurei Codruţa Kovesi, în timp ce fosta şefă a DNA este susținută de Parlamentul European. Cele două instituții europene nu au ajuns la un compromis atât timp cât ambii candidați și-au menținut pozițiile.



Autoritățile de la Paris îl privilegiază pe Jean-François Bohnert, actual procuror general la Reims, pentru a conduce Parchetul Național Financiar, potrivit Le Monde. Numirea în funcție este făcută prin decret al președintelui Emmanuel Macron, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii din Franța.

Dacian Cioloş, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, a vorbit săptămâna aceasta în Parlamentul European despre necesitatea urgentării încheierii procedurii pentru desemnarea procurorului european.

Şi Alianţa 2020 USR PLUS a pledat pentru numirea lui Kovesi în fruntea Parchetului European, invocând faptul că Estul nu e bine reprezentat.

"După negocierile în care Consiliul European a agreat numele persoanelor care vor prelua conducerea instituțiilor europene pentru următorii ani, Alianța 2020 USR PLUS consideră că Estul continentului nu este bine reprezentat. La vârful Comisiei, al Parlamentului European și al Consiliului nu există încă acest echilibru geografic pe care noi l-am cerut și pentru care insistăm. Ținând cont că în acest moment candidatura Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european este blocată în Consiliu, considerăm că susținerea Parlamentului pentru această candidatură, cu toată forța noului mandat, este esențială. Alianța 2020 USR PLUS va pune pe agenda tuturor discuțiilor și negocierilor care urmează această candidatură ca o necesitate atât pentru o reprezentare a României și a Europei de Est la vârful instituțiilor europene, cât și ca o datorie de onoare a eurodeputaților noștri”, se arată într-un comunicat al Alianței 2020 USR PLUS.

Totodată, eurodeputatul PPE Siegfried Mureşan a declarat, după nominalizările făcute de Consiliul European pentru funcţiile de top, că fosta şefă a DNA are acum șanse mai mari de a deveni procuror-şef european.

Mureșan își argumenta poziția pe aceea că Franța nu ar mai avea ca prioritate principală, în negocieri, să își impună propriul candidat la șefia acestei instituții, mai ales după ce a primit conducerea Băncii Centrale Europene pentru Christine Lagarde.

Singura problemă e atitudinea esticilor din Consiliu. Aceştia au făcut front comun în cazul blocării lui Frans Timmermans la şefia Comisiei, iar Guvernul român nu a susţinut-o pe Kovesi, ba chiar a votat împotriva ei. Ieri, ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a susţinut că el nu ştie cum a votat România în Consiliu şi i-a trimis pe jurnalişti să întrebe la Ministerul Justiţiei.