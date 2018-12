Decizia de luni a Curţii de Justiţie a UE a complicat şi mai mult, chiar dacă nu mai era nevoie, Brexitul. Theresa May a plecat într-un turneu european. Jean-Claude Juncker o anunţă că acordul nu poate fi renegociat.

În timp ce Camera Comunelor a avut marţi o nouă dezbatere pe marginea Brexit, premierul Theresa May, după ce a amânat votul din Parlament privind acordul de părăsire a Uniunii Europene, a plecat într-un mini-turneu european, în încercarea de a obţine noi concesii, necesare pentru a avea cât de cât şanse ca acordul să fie votat de parlamentarii britanici.

Theresei May i se va spune în turneul său european să nu mai încearcă să-i liniștească pe parlamentarii pro-Brexit cu promisiuni pe care nu le va putea îndeplini niciodată, au precizat surse diplomatice pentru The Telegraph. Cotidianul britanic notează că diplomaţii europeni sunt exasperaţi de încercările repetate ale premierului britanic de a face promisiuni nerealiste pentru a domoli cerințele imposibile ale susţinătorilor Brexit.

Turneul a început la Haga, unde premierul britanic s-a întâlnit cu omologul olandez, Mark Rutte, şi a continuat la Berlin, unde Theresa May a avut probleme să iasă din maşină în timp ce cancelarul german, Angela Merkel, o aştepta.

Marţi seara, May ajunge la Bruxelles, dar Jean-Claude Juncker nu pare dispus să o întâmpine cu braţele deschise.

În plenul de la Strasbourg, preşedintele Comisiei Europene a reiterat marţi dimineaţă faptul că acordul la care s-a ajuns este "cel mai bun posibil".



"Acordul pe care l-am obţinut este cel mai bun posibil. Este singurul acord posibil. Nu există nicio marjă de renegociere", a susţinut Juncker, adăugând că pot apărea noi clarificări şi interpretări, dar "acordul de retragere nu va fi redeschis".

Guy Verhofstadt, negociatorul Parlamentului European pentru Brexit, a precizat şi el că e exclusă o renegociere, mai ales în privinţa "backstop-ului" pe tema frontierei cu Irlanda de Nord.



"Toţi suntem irlandezi", a spus liderul Grupului PPE, Manfred Weber.

Frontiera cu Irlanda de Nord e principalul punct asupra căruia premierul May vrea din partea Uniunii Europene ''asigurări suplimentare cu caracter juridic constrângător''.

Declaraţia îi aparţine secretarului de stat britanic pentru Brexit, Martin Callanan, înainte de o reuniune ministerială la Bruxelles.