Potrivit AGERPRES, citată de G4Media, Nicușor Dan a obținut 57 de voturi, Mihnea Bărbulescu – 20 de voturi, iar Dragoș Dragoteanu – 2 voturi.

Două voturi au fost anulate. Candidatul a fost stabilit în urma votului exprimat de către delegații sectoarelor.

Ulterior, într-o conferință de presă, Dacian Cioloș, întrebat dacă PLUS îl veți susține în continuare pe candidatul Vlad Voiculescu, membru PLUS, a răspuns: Vom avea candidați comuni ai Alianței, luni vom avea ocazia să discutăm cu colegii de la USR, să vedem care e abordarea lor și dacă mergem cu un candidat comun. Înregistrarea video a conferința de presă a PLUS - Dacian CIoloș, Dragoș Tudorache



AGERPRES: Nicușor Dan, candidatul USR pentru Primăria Capitalei