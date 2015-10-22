UPDATE

Am făcut un update la acest material publicat prima dată pe 24 octombrie 2015, după ce un cetățean a postat pe rețele imagini video cu una dintre coloanele oficiale care erau o obișnuință prin București.

Fostul premier olandez Mark Rutte, în prezent secretar general al NATO, nu e singurul lider european care folosește bicicleta. Exemplele sunt multiple și pot fi găsite la un singur click.

10 ani mai târziu suntem tot acolo. Un oficial cu rang de ministru din România consideră că e populism ca un ministru să-și conducă singur mașina.

Întrebat vineri ce mașină va folosi, în condițiile discuțiilor privind mașinile închiriate, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a replicat că subiectul ține de populism.

"Și la ultima conferință de presă s-a discutat că e totuși populism ca un ministru să-și conducă mașina. Eu, având rangul de ministru, beneficiez de o mașină și șofer de la SPP, dar dacă eu voi avea nevoie și pot, voi conduce. Conduc în timpul liber, îmi face plăcere să o fac, cu atât mai mult cu cât e o mașină produsă în România", a declarat Jurca.

Mai vedem peste 10 ani, dacă am rămas tot așa, în timp ce lumea în jurul nostru se schimbă cu viteză.

Viral, pe Facebook, circulă referințe (foto & video) despre felul în care se deplasează diverși oficiali din țările occidentale la serviciu. În imagine, primul-ministru olandez, Mark Rutte.

Imagini: Primul-ministru olandez, Mark Rutte, folosind frecvent bicicleta, atât în drum spre serviciu, cât și pentru alte treburi în oraș (sursa foto: Pininterest; sursa video: zemtvofficial/ tune.pk). Mark Rutte conduce guvernul Țărilor de Jos din 14 octombrie 2010.

Coloana oficială, fapt cotidian în București:

