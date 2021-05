Ministrul de interne Lucian Bode susține că nu a existat nicio petrecere la Parlament, deși președintele Camerei Deputaților și-a serbat ziua de naștere cu mai mulți colegi. Nici Ludovic Orban n-a văzut nicio petrecere de ziua lui.

"Există o lege foarte clară în România. În România nu se organizează întruniri în spații închise. Acum am văzut declarațiile domnului președinte Ludovic Orban, am văzut și ceea ce prezentați dumneavoastră: întrunire, petrecere. Eu am înțeles ceea ce au înțeles majoritatea românilor: Ieri a fost ziua de naștere a domnului președinte Ludovic Orban și anumiți colegi au considerat important să vină să-i spună «La Mulți Ani». Nu a fost nicio petrecere", a declarat miercuri Lucian Bode, întrebat de jurnaliști de petrecerea de marți seara de la Parlament.

Întrebat de sesizarea forțelor de ordine, Bode a replicat că structurile MAI nu aplică o sancțiune doar pe baza unor imagini apărute în spațiul public.

”Eu consider că n-a fost o petrecere. Eu le transmit românilor ce le transmit și celor care au fost ieri în sala respectivă - pandemia nu s-a terminat. Măsurile de relaxare pe care noi le-am luat, Guvernul României le-a luat gradual, le-a luat tocmai uitându-se pe de o parte că numărul de persoane imunizate este unul corespunzător, doi - faptul că numărul de cazuri noi, infectați cu COVID-19, scade în fiecare zi”, a spus Bode, adăugând că-i e greu să ”încadreze” acest eveniment la care nu a participat.





El a mai spus că Poliția Română nu va veni să verifice imaginile din Parlamentul României, subliniind că anul trecut cei care au fost prezenți în biroul premierului Orban - tot de ziua lui, printre care și el, au decis, din proprie inițiativă, să plătească amenda pentru nepurtarea măștii în spații închise.

Deși prezent, nici Ludovic Orban n-a văzut nicio petrecere:

"Au venit colegi de-ai mei fără să existe o organizare a vreunui eveniment. Au venit să-mi spună 'La mulți ani!'. În cursul zilei m-au întrebat când pot să vină la mine și le-am spus programul meu, că până la 20,00 am program de lucru în ziua mea de naștere. Nu puteam să-i refuz. Știu că există limită. Nu a venit nimeni la niciun fel de invitație. Nu s-a emis nicio invitație. Au venit să-mi spună «La mulți ani!» oamenii. E normal".

Președintele PNL susține că el nu era în sală atunci când invitații n-au purtat mască: "Unii dintre invitați au venit mai repede, iar faptul că au apărut o poză și o filmare cu colegi de-ai mei care nu purtau mască s-a întâmplat când eu nu eram prezent. După finalizarea ședinței coaliției și după toate deciziile pe care le-am luat în ședința coaliției, m-am dus la colegii mei și i-am rugat, pe cei care nu respectau, și i-am rugat să respecte regulile. Și acum, cu masca, nu poți să porți mască când mănânci".