Interviurile Facts, not Fake a abordat în ediția din 2 decembrie, ora 14:00, subiectul radicalizării societății românești cu istoricul Konrad Gündisch, specialist în istoria socială și istoria mentalităților, raportate la Transilvania, Ungaria și România.

Dl Konrad Gündisch și-a început activitatea la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj, iar după ce a emigrat în Germania a continuat să activeze ca istoric la Centrul de documentare a istoriei și culturii ardelene din Gundelsheim și la Institutul de Istorie al Academiei de Științe și Litere din Mainz.

A fost directorul Institutului pentru Cultura și Istoria Germană în sud-estul Europei din cadrul Universității din München. Anul trecut a participat la fondarea primului muzeu al Transilvaniei din afara țării, la Gundelsheim.

Ruxandra Hurezean este o jurnalistă premiată pentru reportajele privind istoria și prezentul minorității germane din România. A scris "Criț. Istoria, povestile si viata unui sat de sași”, prima monografie românească a unui sat de poveste al sașilor de altadată și este co-autoare a volumului „Vecinătăți la sașii din Criț. Rânduieli scrise de la 1615 la 1991”.

În 2017 a primit premiul Festivalului Internațional de Carte Transilvania pentru „Cartea jurnalistului” și „Premiul Mass-Media” al Ambasadei Germaniei la București pentru reportajele privind istoria și prezentul minorității germane din România; de asemenea, a primit distincții din partea Asociației Profesioniștilor din Presă Cluj.

Interviul face parte din proiectul „Facts, not Fake: political skepticism in Romania and Moldova”, susținut de Black Sea Trust for Regional Cooperation, a Project of the German Marshall Fund. Parteneri: Freedom House România, EurActiv România, Report.md, HotNews.ro.

Acest interviu a fost realizat printr-un grant co-finanțat de Uniunea Europeană. responsabilitatea asupra conținutului care exclusiv asupra partenerilor de proiect și nu reflectă în mod necesar opiniile Uniunii Europene.