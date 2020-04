Pandemia de COVID-19 a forțat Guvernul să amâne alegerile locale, programate pentru luna iunie.

Înainte de venirea ”lebedei negre”, liberalii au făcut tot posibil pentru a declanșa anticipate, dorind să profite de capitalul de imagine înregistrat în sondaje. Pandemia de COVID-19 a făcut imposibilă orice discuție despre alegeri anticipate parlamentare și a dus la amânarea celor locale.

Liberalii au în față câteva luni cumplite în care trebuie să răspundă așteptărilor oamenilor, afectați de pandemie din punct de vedere economic. Un prim sondaj realizat la debutul epidemiei arăta că românii au încredere în măsurile luate de Guvern pentru limitarea răspândirii noului coronavirus. Între timp, însă, numărul deceselor a crescut, la fel și cel al persoanelor infectate. Iar tabloul nu e complet, România numărându-se în continuare printre țările care fac foarte puține teste.

E drept că România nu se poate compara cu SUA și Germania, care aruncă miliarde pentru a-și ajuta economiile puternic afectate de măsurile de urgență, dar guvernanții se mișcă greu, deși datele Ministerului muncii arată că aproape 1.200.000 de români au devenit șomeri în ultima perioadă.

Ministerul economiei a emis deja circa 2.700 de certificate de situație de urgență, care sunt utilizate pentru obținerea de facilități sau măsuri de sprijin în timpul pandemiei.

Bonusul de 500 de euro acordat cadrelor medicale care vor trata pacienți cu COVID-19 - 75.000, potrivit estimărilor Guvernului - va fi acordat din bani europeni.

Comisia Europeană a oferit și alte facilități pentru a ajuta statele membre, ultima fiind deblocarea unui miliard de euro din Fondul European pentru Investiții Strategice, pentru a servi drept garanție Fondului European de Investiții, care finanțează indirect companiile mici și mijlocii din UE.

Solidaritatea de care tot vorbesc guvernanții nu se adresează, se pare, și bugetarilor. Premierul și ministrul economiei au vorbit timid despre acest subiect, dar puțin probabil să aibă de suferit. E, totuși, an electoral, iar epidemia va trece, chiar dacă, momentan, nu sunt semne, președintele anunțând prelungirea cu o lună a stării de urgență.

Lipsa de materiale și managementul defectuos fac viața și mai grea cadrelor medicale care tratează pacienții cu COVID-19. La asta se adaugă și dezinformarea care s-a intensificat zilele acestea și care îi determină pe mulți să acționeze irațional. #mindset

Recomandarea de lectură a redacției: Euronews - Has the key to a coronoavirus vaccine been staring us in the face for a century?