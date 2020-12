În timp ce pandemia continuă, iar bucureștenii tremură în case, politicienii arată că n-au înțeles nimic din absenteismul și rezultatul alegerilor din 6 decembrie.

PNL și USR PLUS se așteptau la rezultate mult mai bune la alegerile parlamentare din 6 decembrie, liberalii țintind chiar câștigarea scrutinului. Procentele mici obținute de cele două partide ar fi trebuit să fie decontate de lideri. Dar să nu ne amăgim, suntem țara în care demisia de onoare aproape că nu există. Cu excepția președintelui, care a declarat după publicarea primelor rezultate că e și vina politicienilor pentru ce s-a întâmplat - prezența extrem de scăzută la vot, ascensiunea extremiștilor de dreapta - și i-a cerut demisia lui Ludovic Orban din fruntea Guvernului, ceilalți lideri politici au trecut repede peste eșec.

Nu doar că nu și-au asumat rezultatele, ci dau puternic din coate pentru a rămâne în prim-planul politicii. Negocierile se învârt în jurul ambițiilor personale ale președintelui PNL Ludovic Orban și ale copreședintelui USR PLUS Dan Barna. Nici vorbă de analize interne pentru a vedea unde au greșit.

Pandemia nu s-a oprit, iar bucureștenii tremură în continuare în case, uitându-se la doi politicieni pentru care contează doar ciolanul. Dacă nici dezastrul de la alegeri nu i-a trezit, e greu de crezut că se vor schimba în următorii patru ani. Și doar președintele Klaus Iohannis mai are răbdare.

