2021 ar fi trebuit să fie anul revenirii. Dar cerul nu s-a înseninat încă, ba, mai mult, parcă s-au mai strâns niște nori.

2021 era „desemnat” anul relansării economice post-pandemie. În urmă cu câteva luni, se vorbea de reveniri în V, de creșteri spectaculoase, după declinul abrupt din 2020.

Dar semnele nu mai sunt așa de pozitive acum. Valul doi al pandemiei a adus și o nouă serie de lockdown-uri, iar perspectivele de renunțare la restricții nu mai sunt așa de apropiate.

Speranțele tuturor sunt legate de vaccinuri, dar iată că producătorii s-au lovit de probleme de producție, iar oferta lor nu ajunge nici pe departe să acopere cererea din Europa. Nu mai vorbim că sunt țări în care vaccinul încă nu a ajuns, iar europenii deja se uită cu atenție la vaccinurile din China sau Rusia.

Perspectivele de revenire la normal sunt tot mai îndepărtate, chiar dacă autoritățile române se simt pe cai mari. „Există un sentiment ciudat, dar merge foarte bine”, spune premierul Florin Cîțu despre campania de vaccinare, chiar în ziua în care ministrul sănătății anunță controale la centrele de vaccinare pentru nerespectarea fazelor campaniei. Cu alte cuvinte, sunt oameni care se bagă peste rând, în timp ce persoane vulnerabile se mai pot programa abia în aprilie.

Dar iată că, deși România amână programări din cauza insuficienței dozelor, guvernul de la București tot se oferă să ajute Republica Moldova cu campania de vaccinare. Apropo, la Chișinău s-ar putea instala curând un nou guvern, după ce Maia Sandu a desemnat un fost ministru din cabinetul său pentru poziția de prim-ministru.

Dar, revenind la redresarea economică, nici pentru guvernul de la București lucrurile nu arată prea roz. După un deficit record în 2020, guvernul trebuie să vină cu un buget care să nu taie prea multe cheltuieli, să nu mărească impozitele, dar care să nu mai piardă atâția bani.

Cine știe, poate chiar se apucă de reforme!!

În alte știri:

Dar situația restaurantelor din întreaga Europă este aproape fără ieșire în acest moment. După cum reiese dintr-o analiză a rețelei EURACTIV, industria ospitalității are mici șanse de supraviețuire fără sprijinul statului.

