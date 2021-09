Liviu Dragnea a început să facă ceea ce știe mai bine - să născocească dușmani și să spere că va fi un om mare, creșterea cazurilor COVID-19 ne-a prins din nou în ofsaid, iar Florin Cîțu încă "mazilește" oamenii USR PLUS din funcții.

Prima apariție a lui Liviu Dragnea într-un studio TV după eliberarea din pușcărie a fost, cum era de așteptat, una încununată de populism și presărată de conspiraționism și victimizare.

După ce a anunțat că va susține un partid apărut din spuma mării, o copie după AUR, dar condus de fostul PRM-ist Codrin Ștefănescu, social-democrații ținuți la un moment dat sub papuc de același Dragnea nu văd nimic nou în demersul acestuia.

Valul 4 al pandemiei a lovit din nou puternic în sistemul sanitar, iar în câteva zile România aproape a atins limita de locuri libere la ATI. Aproape doi ani de pandemie, aproape doi ani de guvernare liberală, aproape doi ani de promisiuni și am fost luați din nou prin surprindere.

Când nu e Superman, premierul Florin Cîțu face curățenie după foștii parteneri de guvernare de la USR PLUS. Ieri i-a venit rândul șefului Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu. Acesta a fost demis, iar fiul unui primar PNL, care a lucrat la firma tatălui său până a obținut o funcție politică la București, îi ia locul la Garda de Mediu.

Între timp, USR PLUS a adresat președintelui Curții Constituționale, Valer Dorneanu, o solicitare oficială de preschimbare a termenului stabilit pentru dezbaterea sesizării privind moțiunea de cenzură.

Un sondaj rapid realizat după ultima dezbatere televizată înainte de alegerile generale de duminică din Germania arată că social-democratul Olaf Scholz i-a convins pe cei mai mulți telespectatori.



