Scandalul dezinfectanților diluați de la Hexi Pharma e aproape uitat, dar nu și practica imorală și ilegală de dragul unor bani nemunciți.

O investigație realizată de publicația sibiană Turnul Sfatului arată că, după intrarea în pandemia de COVID-19, România a fost inundată de dezinfectanți diluați, în condițiile în care nimeni nu mai verifică dacă biocidele cu care se dezinfectează de la populație, la medici și instrumentar din spitale, nu sunt diluate.

Turnul Sfatului a descoperit că instituțiile statului român au fost avertizate asupra amplorii acestor situații generatoare de profituri necuvenite și care reprezintă un atentat asupra sănătății populației, fără ca cineva să reacționeze în vreun fel.

În urma investigației, 124 de produse biocide neconforme au fost retrase de la utilizare în ultimele luni, iar alte 263 de produse biocide neconforme au fost retrase de la comercializare, a anunțat Ministerul sănătății.

Totodată, Inspecția Sanitară de Stat a solicitat DSP Galați și DSP Ilfov efectuarea de controale la câțiva producători.

Odată ce pandemia va trece, e posibil să iasă la iveală mult mai multe nereguli din această perioadă în care autoritățile profită de situație pentru a restrânge accesul la informații.

Deocamdată, celebrul și obscurul Grup de Comunicare Strategică tot anunță zilnic decese neraportate din trecut, în speranța că numărul lor va trece neobservat. De parcă n-am ști să adunăm.

Printre cei mai afectați de pandemie sunt copiii din mediul rural. În lipsa unei conexiuni la internet sau a unui computer/telefon/tabletă, mulți au pierdut un an din viața școlară, an pe care nu-l vor mai recupera niciodată. Totul sub ochii indiferenți ai autorităților.

În speranța că vor mai putea recupera o parte din ce au pierdut, copiii au trei solicitări importante: Protejarea copiilor, garantarea accesului la educație și participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc. Poate autoritățile au timp să se aplece și asupra acestor probleme, atunci când nu se ocupă de vizite la malul mării, festivaluri sau cafenele.

Deocamdată, au considerat că nu e cazul să crească alocațiile de la 1 iulie, așa că au amânat majorarea pentru anul viitor.

