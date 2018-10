România are nevoie de ajutor și de o putere politică destul de capabilă pentru a rezolva probleme care la alții nu mai există de mult. O tragedie de genul Colectiv ne-ar lua din nou prin surprindere și la final am număra din nou victimele.

La fix trei ani de la tragedia care ar fi trebuit să schimbe ceva în țară și, de asemenea, să ne schimbe și pe noi, lucrurile stau mai rău decât înainte. România a comemorat marți trei ani de la incendiul din clubul Colectiv, în timp ce țara comemorează zi de zi lucrurile care ar fi trebuit îmbunătățite, dar care continuă să ne omoare.

După acești trei ani, prima care a dat semnalul că statul român este incapabil să își apere cetățenii în fața unei noi tragedii sau pur și simplu nu a înțeles că focul din Colectiv a fost o tragedie, a fost chiar premierul. Dăncilă a fugit de jurnaliști când a fost pusă să spună două vorbe despre victimele acelei seri de 30 octombrie 2015, dar s-a gândit să revină după câteva ore cu un comunicat de presă.

Colega și prietena Viorică Dăncilă a venit cu o explicație și mai ciudată când a fost întrebată dacă România ar fi pregătită acum de un alt eveniment nefast. Rovana Plumb a ținut să invoce divintatea și ne-a dat asigurări că ea, pe persoană fizică, gândește întotdeauna pozitiv.

Pe de altă parte, Liviu Dragnea, conspiraționist cum îl știm, spune că ceva i-a ucis pe acei 64 de oameni. Nu, nu incendiul! Ci vreo mână criminală. N-a zis-o cu subiect și predicat, dar în opinia lui "lucrurile nu sunt clare".

În altă ordine de idei, suntem oare pregătiți din punct de vedere al infrastructurii medicale să facem față la o eventuală tragedie care să ne ia prin surprindere? Momentan suntem blocați în studii pentru trei spitale regionale, iar lovitura cea mai dură vine de la Comisia Europeană. Corina Crețu a susținut marți că Executivul de la București a cerut bani pentru trei spitale regionale, dar, dacă cerea pentru toate cele opt, "orice ar fi fost posibil". #politicadecoeziune

