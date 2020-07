Alegerile locale - cel puțin momentan se apropie - iar politicienii încep să politizeze criza pandemică.

Pe fondul unui nou record negativ - peste 1.300 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 anunțate joi - președintele Klaus Iohannis a avut un atac virulent la adresa PSD, acuzându-i pe social-democrați că, nemulțumiți de reușitele Guvernului PNL, au vrut să creeze o criză sanitară pentru a avea motiv să critice Executivul.

Acuzațiile fără noimă ale președintelui au fost contracarate de PSD cum nu se putea mai prost, provocând doar ironii usturătoare. ”Un haos mai mare decât este acum nu poate fi creat nici măcar de către PSD sau opoziție”, a spus imperturbabil Marcel Ciolacu.

În timp ce dreapta încearcă să ajungă la un acord privind candidații comuni pentru alegerile din Capitală, PSD a tranșat rapid chestiunea candidaturilor de la Sectoarele 2 și 3, reciclându-l pe Neculai Onțanu - ocupat la un moment dat cu niște dosare penale - și aruncându-l în luptă pe viceprimarul Bucureștiului Aurelian Bădulescu, un politician cu un comportament care lasă mult de dorit.

În această atmosferă, declarațiile ministrului sănătății nu sunt deloc încurajatoare. Nelu Tătaru ne avertizează că urmează două săptămâni grele. Motiv pentru a cere ajutorul celebrului câine polițist Șuier.

Trecând Prutul, imaginea e parcă și mai dezolantă.

Republica Moldova înregistrează noi ”anti-recorduri” la infecția cu COVID-19, iar medicii se așteaptă la o agravare a situației. Biserica (cu o cotă de încredere de 85%) ignoră pandemia și organizează „drumul crucii” în jurul Moldovei cu enoriași care „nu cred în medici, ci în Domnul Isus Hristos”, pentru care masca de protecție înseamnă „botniță pentru câini” și care cred că noul coronavirus poate fi tratat servind regulat rachiu.



Recomandarea de lectură a redacției: The New Yorker - Why Trump Will Never Win His New Cold War with China