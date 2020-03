Multe infectări au fost provocate de persoane care au ignorat regulile, au mințit și i-au pus în pericol pe cei din jur.

Pacientul 17 se află la originea celor mai multe infectări - aproape 60, după ce s-a întors din Israel, dar a ascuns medicilor această călătorie. Grav este că din cauza lui, marți seara au fost confirmate 22 de cazuri în rândul personalului medical de la Spitalul Gerota.

Fostul ofițer MAI, angajat al ADP Sector 4, confirmat cu coronavirus, s-a ales cu dosar penal.

Până acum, au fost întocmite 41 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod penal.

Marți, un român din Spania, infectat cu Covid-19, a luat avionul pentru a veni în România, fără a spune care e starea sa. Persoana în cauză nu a respectat recomandarea autorităților spaniole, prevăzută în document, de a rămâne în autoizolare timp de 14 zile. Pe parcursul zborului, el a prezentat simptome specifice și a fost preluat pe aeroport de personalul DSP și transportat cu izoleta la Matei Balș. Autoritățile au trecut la identificarea celor aproximativ 60 de pasageri din avionul respectiv.

Publicațiile locale au relatat mai multe cazuri ale unor persoane, venite din Italia sau alte țări europene cu număr mare de cazuri, care au umblat prin spațiul public și s-au întâlnit cu mai multe persoane, fără a conștientiza răul pe care-l pot face.

Miercuri dimineața, Poliția Capitalei a fost sesizată de reprezentanții Spitalului Matei Balș că un suspect de COVID-19, internat pentru a fi testat, a plecat din spital, potrivit Grupului de comunicare strategică.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș a întocmit actele de sesizare a organelor de cercetare penală pe numele a trei bărbați, întrucât aceștia nu au respectat măsurile de carantină.

Și în sectorul 4 din București au fost depistate persoane care au încălcat regulile de izolare.

"Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a fost înregistrat la data de 17.03.2020 dosarul penal nr. 2200/P/2020, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 C.p., constând în aceea că un număr de 12 persoane nu au mai fost găsite la adresele de domiciliu, pe raza Sectorului 4 București, unde se aflau în izolare”, potrivit unui comunicat al Parchetului Curții de Apel București.

În rândul celor care nu au respectat recomandările medicilor și autorităților se înscrie și senatorul PNL Vergil Chițac. Deși cei din jur au bănuit că ar putea fi infectat, politicianul a negat informațiile, acuzând un fake news. S-a dovedit însă că nu avea dreptate, senatorul transmițând noul coronavirus și familiei, dar și unor membri ai PNL. În plus, a băgat mulți membri ai Guvernului, inclusiv pe premierul Ludovic Orban, la izolare.

Biserica are propriile reguli

Nerespectarea regulilor e încurajată parțial de mulți preoți, care ignoră inclusiv recomandările BOR.

Un înalt prelat al Bisericii Ortodoxe, doctor în teologie, recomandă atacarea virușilor cu apă sfințită, dangăt de clopot și post, relatează Libertatea.ro.





"Am citit un studiu cât de important este clopotul. Cei care sunt în preajma clopotului când bate înregistrează un proces extraordinar. De la faptul că foarte mulți agenți care atacă organismul sunt anihilați. Această vibrație a clopotului, pe care numai el o poate emite… Numai clopotul creează o mulțime de binefaceri pentru organism", susține Varlaam Ploieșteanul, episcopul vicar al Bucureștiului.

Recorder a publicat un reportaj despre preoții care, în plină pandemie, merg din casă în casă cu sfințirea: "Noi umblăm destul de steril".



Duminică, mai mulți credincioși au fost împărtășiți duminică, de către ÎPS Teodosie, ierarhul folosind aceeași linguriță, notează Adevărul.ro. Claudiu Banu, preot din Arhiepiscopia Tomisului, Claudiu Banu, a sărit în sprijinul ierarhului: "Eu, preotul Claudiu, trebuia să mă îmbolnăvesc primul, nu numai de Covid 19, ci și de alte boli, deoarece slujesc Biserica din 2002. Nu m-am îmbolnăvit, deși cu aceeași linguriță, am împărtășit bolnavi și apoi am folosit-o eu, după ce am împărtășit pe cei bolnavi, asta duminică de duminică, în ultimii 18 ANI. Stați tari și treji în credință, să nu vă poticniți în credința voastră”.

G4Media.ro scrie că, în plină campanie de comunicare a măsurilor de auto-izolare pentru prevenirea extinderii epidemiei de coronavirus, preotul Irimiță Marga, care slujeste la o parohie din Sibiu, a fost filmat în timp ce își împărtășea credincioșii fără ajutorului linguriței, așa cum e canonul, ci direct cu mâna.