Declarațiile ministrului Justiției conform cărora Ministerul Public își desfășoară activitatea cu încălcarea legii sunt considerate afirmații grave de Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

„Secţia pentru procurori a luat act cu îngrijorare de declaraţiile publice ale ministrului justiţiei din data de 27.08.2018, potrivit cărora „Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are (…) s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”.

Aceste declaraţii care acreditează ideea că procurorii îşi desfăşoară activitatea cu încălcarea cadrului legal şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor reprezintă afirmaţii grave la adresa justiţiei din România.

Secţia pentru procurori atrage atenţia că astfel de afirmaţii cu caracter general sunt de natură a pune la îndoială activitatea şi credibilitatea Ministerului Public.

Secţia pentru procurori subliniază nevoia unui mesaj public echilibrat şi responsabil care să consolideze încrederea cetăţeanului în actul de justiţie, îndatorire care revine deopotrivă tuturor reprezentanţilor instituţiilor publice, inclusiv ministrului justiţiei”, se arată într-un comunicat al Secției pentru procurori din cadrul CSM.

Ministrul Justiției a declanșat procedura de evaluare a activității manageriale ale procurorului general Augustin Lazăr, după ce Darius Vâlcov, consilierul Vioricăi Dăncilă, a făcut public un protocol între Parchetul General și SRI, chiar dacă acesta nu mai era în vigoare de la începutul anului 2017.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici din circumstanţial. Eu am observat de-a lungul timpului, şi probabil aţi observat şi dumneavoastră, cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea ministerului s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”, a declarat ulterior Tudorel Toader, care, practic, s-a autopronunțat înainte de a începe efectiv evaluarea procurorului general.

Atât Lazăr, cât și SRI au anunțat că acel protocol nu mai este în vigoare.

Amintim că în același mod a procedat Tudorel Toader și în momentul în care a propus revocarea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA.

Augustin Lazăr a fost unul dintre procurorii șefi care au contestat modificările aduse legilor Justiției și a legislației penale.