Administrația Prezidențială anunță că președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Ludovic Orban în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată.



”Am promisiuni de la toate partidele politice că se vor implica în Parlament pentru a trece cu mare celeritate prin toate procedurile parlamentare, în așa fel încât în foarte scurt timp, posibil deja mâine, să avem votul de învestire a Guvernului Orban. Un vot care, sigur, se va da în condiții foarte speciale, dar am toată încrederea că Parlamentul are toate datele și are toate posibilitățile pentru a trece cu bine prin această procedură. Mă aștept, de la toate partidele, de la toți politicienii responsabili din Parlamentul României să fie parte a acestui efort comun de rezolvare a situației, de finalizare a acestei crize politice, în așa fel încât să putem să ne concentrăm sută la sută pe combaterea infecțiilor cu coronavirus”.