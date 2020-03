Aplicații de video-teleconferință, utilizate de obicei în mediul de afaceri, sunt acum folosite pentru ”sălile de clasă virtuală”.

Profesorii din preuniversitar se instruiesc continuu în folosirea resurselor digitale și predare în clasa virtuală. Predarea și învățarea în mediul virtual sunt provocări puternice adresate educației, în condițiile distanțării sociale impuse de Coronavirus. Instrumentele clasice de studiu au trebuit abrupt înlocuite cu instrumente digitale și resurse internet pentru ca procesul educațional să continue.

Odată cu închiderea școlilor, Ministerul Educației și Cercetării a încurajat profesorii să fie inovativi și a recomandat utilizarea unui set de instrumente digitale de predare la clasă.



Detalii de utilizare pentru profesori



Partajat, ecranul computerului devine ”tabla de scris”. Clasa poate fi pusă ”pe mute”, cât timp profesorul predă materia. Câmpul chat găzduiește întrebări, până când profesorul deschide ora de curs pentru dezbatere.

Fundația EOS din Timișoara, partener pentru educație al ministerului de peste 25 de ani, a pus la punct un program de instruire digitală în cascadă.

”Până acum am organizat 2 videoconferințe, cu experți de la Microsoft. Profesorii de informatică și administratorii de sistem IT din școli au fost primii interesați, ei urmând să formeze colegii din propria școală. I-am ajutat să înțeleagă cum pot crea, activa sau folosi domeniul web al școlii într-un mediu securizat, folosind sistem de video-teleconferință Teams și suitele Office 365A1, ambele oferite gratuit pentru educație și recomandate de ministerul educației. Am publicat și ghiduri de utilizare. Tutorialele video sunt publicate atât pe pagina noastră web, cât și pe Youtube, iar noi ținem legătura permanent cu oricine interesat pentru asistență, inclusiv prin pagina Facebook”, spune Gabriela Ford, directorul Fundației EOS.

Conform statisticii Eurostat privind societatea și economia digitală (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/ro), Romania este în topul țărilor membre ale Uniunii Europene cu 81% dintre gospodării conectate la internet.

De acasă profesorii se ajută unii pe alții.

”De aproape 2 ani folosesc cu elevii conturile Office 365A1 în proiectele Minecraft pentru Educație. Acum descopăr Teams și, în paralel, îi învăț pe colegii mei. Mă simt ca și când aș organiza de acasă Școala Altfel pentru profesori. Unii dintre colegii mei au fost sceptici la început. N-au competențe să administreze video conferințe și alte resurse digitale. Au fost șocați de provocarea de a deveni peste noapte profesori virtuali. Acum mă asaltează cu întrebări firești de tipul: Cum setez clasa virtuală? Câți elevi intră într-o video conferință? Cum îi evaluez pe elevi, după ce le predau? Sincer, odată cu colegii mei, descopăr și eu funcționalități noi ale aplicațiilor. Sunt convinsă că toți profesorii care vor folosi acum instrumentele digitale vor fi interesați să continue și după trecerea pandemiei. Elevii noștri, nativi digitali, ne vor cere asta.”, susține Delilah Florea, Colegiul Național ″Samuel von Brukenthal″ Sibiu.

După cum nu oricine intră într-o sală de clasă fizică, ca să nu perturbe procesul de predare, nici în clasa virtuală nu ar trebui să se furișeze oricine. Cursurile virtuale sunt organizate pe domenii web securizate de pe care se accesează resursele educaționale puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării.

Sistemele de videoconferință facilitează nu doar partajarea simplă a ecranului, dar și învățarea utilizării altor aplicații informatice și încurajează lucrul colaborativ în proiecte realizate de elevi.