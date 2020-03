Institutul de cercetări medicale din Timișoara, OncoGen, a anunțat că are echivalentul a 1000 de doze de vaccin și că miercuri a început testele. "Este vorba de vaccin în faza de testare în laborator." - potrivit OncoGen.

"Ieri am terminat sinteza vaccinului. Azi incepem testele!" - au scris cercetătorii de la OncoGen pe pagina Facebook.

OncoGen a anunțat încă de acum câteva săptămâni că lucrează la un vaccin, printr-o metodă specifică dezvoltării imunoterapiilor în cancer, apărută de curând, și care este, "în general personalizată pentru fiecare individ în parte și am folosit-o pentru coronavirus", potrivit profesorului Virgil Păunescu, directorul Institutului de cercetări medicale OncoGen, într-un interviu pentru HotNews.ro (26 februarie). Cercetătorii de la OncoGen au parcurs drumul de la terapiile personalizate pentru cancer, la care lucrau de doi ani, la vaccinul împotriva coronavirusului, relata HotNews.ro.

Profesorul Virgil Păunescu, directorul centrului OncoGen spunea atunci că, în ciuda faptului că România nu poate produce vaccinuri, "am vrut să fim printre primii care lucrăm la dezvoltarea lor, sunt convins că mai sunt și alte laboratoare în lume care lucrează la așa ceva. Am vrut să dăm un semnal că suntem acolo, cot la cot cu cei care au ceva de zis."

Explicațiile prof. Virgil Păunescu pentru HotNews.ro (26 februarie 2020)

Metodele clasice de obținere a vaccinurilor din virusuri și-au cam atins limitele, și asta s-a văzut de la SIDA încoace. Nu avem vaccin pentru SIDA, pentru Ebola, pentru SARS. Sunt o serie de virusuri care nu mai pot fi abordate cu metodele de vaccinologie clasice. Profesorul Păunescu spune că lucrau la adaptarea imunoterapiilor din cancer la specificul imunitar al populației din România.

Concluzia sa era că "practic, am folosit o metodă care este specifică dezvoltării vaccinurilor în cancer, apărută de curând, și care este în general personalizată pentru fiecare individ în parte și am folosit-o pentru coronavirus".

Structura coronavirus, și genetică, și proteică, a fost realizată de chinezi și publicată pe internet.

Pe baza acesteia, o potențială metodă de producere a unui vaccin împotriva temutului coronavirus din China a fost pusă pe hârtie de o echipă de cercetători români, la Timișoara, cu toate că România nu îl poate efectiv produce. Cercetătorii de la Centrul OncoGen din Timișoara au trimis potențiala metodă de producere a vaccinului către colegii lor din Europa și din Statele Unite, "cei care pot să ducă mai departe povestea asta, adică să producă vaccinul", explica, în februarie, profesorul Virgil Păunescu, directorul Centrului OncoGen pentru HotNews.ro. Țările de dimensiunea României "nu își permit să țină facilități de producție a vaccinurilor, e ca și cum ne-am propune să facem avioane Airbus în România", adăuga acesta.

Echipa OncoGen a dezvoltat o posibilă metodă de producere a vaccinului împotriva coronavirusului, a publicat-o pe internet, în engleză, și a trimis-o cercetătorilor din Europa și Statele Unite, în speranța că țările care pot face acest lucru vor duce povestea mai departe și vor produce un vaccin împotriva coronavirus.



Echipa de cercetători de la Timișoara a primit deja feedback de la o parte dintre colegii din alte țări și lucrează acum la îmbunătățirea "rețetei" vaccinului: "Acum lucrăm la o variantă - noi am trimis aceste date peste tot, și la colegii noștri din Europa, și din Statele Unite, am primit o serie de sugestii, unele dintre ele sunt pertinente și acum lucrăm la o variantă mai bună, dar cu aceleași metode", declarae medicul Virgil Păunescu, directorul Centrului de cercetare OncoGen și profesor de Imunologie la Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, în interviul acordat în 26 februarie 2020 HotNews.ro.

Primul articol despre această tehnologie, publicat la finalul lunii ianuarie pe site

Echipa de cercetători formată din Florina Bojin, Oana Gavriliu, Michael-Bogdan Margineanu, Virgil Păunescu publica, pe 8 februarie, articolul Design of an Epitope-Based Synthetic Long Peptide Vaccine to Counteract the Novel China Coronavirus (2019-nCoV) într-o bază de date care adună articole înainte ca acestea să fie acceptate spre publicare într-un jurnal de specialitate. Un articol similar a fost publicat cu două săptămâni înainte pe site-ul propriu, susține OncoGen. Între timp, cercetătorii au fost contactați de ambasada Chinei, cu rugămintea de a colabora cu cercetătorii chinezi la punerea în practică a acestei tehnologii. "Noi am fost de acord și avem corespondență pentru a dovedi acest lucru. Dar nu am fost de acord ca ei să își însușească rezultatele muncii noastre și apoi să adauge All Rights Reserved. Așa că în timp ce presa românească relata uneori și cu ironie, cercetătorii chinezi se inspirau la greu. Oricum noi mergem înainte cu punerea în practică a tehnologiei noastre,... deși autoritățile române au văzut nenumărate referințe la acest vaccin, nimeni nu s-a oferit să ne întindă o mână de ajutor".