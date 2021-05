Valul trei al pandemiei de COVID-19 a trecut, dar nimeni nu știe ce urmează. Momentan, în cele mai multe țări europene, inclusiv România, se iau măsuri de relaxare și toată lumea așteaptă sezonul estival.

Ultima raportare privind situația epidemică din România a venit cu doar 392 de noi cazuri de infectare, 48 decese și 753 de pacienți la ATI, cifre foarte bune, chiar dacă e vorba de duminică, zi în care se fac mai puține teste. Chiar dacă astăzi vor mai crește puțin cifrele, valul al treilea al pandemiei pare că a trecut și toată lumea simte nevoia unei relaxări.

În București, rata de infectare a scăzut sub 1 la mie, astfel că toți elevii urmează să se ducă de miercuri la școală.

În pofida optimismului afișat de premier când vine vorba de concerte și festivaluri, organizatorii Electric Castle au anunțat că, în urma măsurilor și restricțiilor pentru evenimente anunțate recent de către autorități pentru perioada următoare, nu există un scenariu real care le-ar permite să organizeze evenimentul anul acesta.

Ministrul sănătății a prezentat în Parlament raportul privind raportarea deceselor de COVID-19, precizând că vor fi cercetări disciplinare în cazul angajaților care au raportat greșit.

În acest moment de respiro, liberalii se pregătesc de alegeri interne. Ludovic Orban are susținerea a 17 filiale, dar Florin Cîțu pune de-o ”alianță” cu primarul Clujului, pentru a-și asigura sprijinul filialelor din Ardeal.

Pentru Liviu Dragnea, în schimb, nu se anunță nimic bun. DNA l-a trimis în judecată pe fostul lider al PSD, suspectat de trafic de influență și folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în dosarul vizitei în SUA.

Pe plan european, Comisia Europeană a anunțat adoptarea a noi orientări strategice pentru o acvacultură a UE mai sustenabilă și mai competitivă.

Orientările oferă Comisiei, statelor membre și părților interesate o perspectivă comună pentru a dezvolta acest sector într-un mod care să contribuie în mod direct la Pactul verde european și, în special, la Strategia "De la fermă la consumator”.

Germania se pregătește de alegerile generale din toamnă. Candidată cu șanse la conducerea Guvernului, Annalena Baerbock a lansat câteva idei criticate de alte partide. Se va vedea în sondaje ce cred germanii despre eliminarea zborurilor pe distanțe scurte sau scumpirea călătoriilor cu avionul.

Recomandarea de lectură a redacției: Der Spiegel - Escalation in the Middle East: "It’s the First Time I Have Been Afraid of my Neighbors"