Tensiunile dintre Occident și Rusia sunt în creștere. Moscova își caută aliați, în timp ce europenii nu reușesc să promită nimic concret statelor din Parteneriatul Estic privind o viitoare apartenență la blocul comunitar.

Președintele rus Vladimir Putin a purtat o discuție virtuală cu omologul său chinez Xi Jinping, liderul de la Kremlin fiind în căutare de aliați contra Occidentului. Cei doi ar urma să se întâlnească și față în față, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing, anul viitor.

Putin cere garanții că NATO nu se va extinde în Ucraina și nu va desfășura acolo trupe sau armament, în timp ce aliații occidentali se tem că Moscova pregătește o invadare a Ucrainei, mai ales că în ultimele săptămâni mii de trupe rusești au fost desfășurate la granița cu țara vecină care vrea să se rupă de trecut și să adere la structurile vestice.

Presa chineză și oficiali ruși au relatat că Vladimir Putin a găsit înțelegere la Xi Jinping, care sprijină campania Rusiei de a opri extinderea NATO către Est și solicitarea de garanții.

În acest context tulbure, la Bruxelles a avut loc Summitul Parteneriatului Estic, cu participarea celor 27 de șefi de stat și de guvern din UE și a liderilor celor cinci state din PaE (al șaselea, Belarus, s-a retras anul acesta, cu un președinte, Aleksandr Lukașenko, tot mai apropiat de Putin și cu acțiuni tot mai dictatoriale).

Reuniunea de la Bruxelles s-a încheiat cu o declarație stufoasă a liderilor europeni, care oferă bani și cooperare celor cinci, dar, din nou, texul nu cuprinde niciun cuvințel despre o aderare, care oricum n-ar fi posibilă în viitorul apropiat.

Un exemplu de ajutor concret e programul finanțat de UE, BERD și BEI pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor din Republica Moldova.

Ca de obicei, Parlamentul European are poziții mult mai ferme, dar, din păcate, nu el are putere de decizie. Într-o rezoluție nelegislativă, eurodeputații au cerut guvernului de la Moscova să își retragă imediat forțele de la granița cu Ucraina și să nu mai amenințe țara vecină.http://www.euractiv.ro/economic/aproape-opt-din-zece-cladiri-au-nevoie-de-reabilitare-energetica-26555

Rusia trebuie să plătească un preț economic și politic ridicat pentru orice noi agresiuni, iar UE trebuie să-și reducă dependența energetică de Moscova, au mai susținut eurodeputații.

E puțin probabil însă ca UE să-și asume o apropiere mai strânsă de statele din Parteneriatul Estic, pe care Rusia le-ar vrea înapoi în sfera sa de influență.

