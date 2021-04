Spațiul public s-a inflamat joi inutil, știrea falsă despre respingerea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) răspândindu-se rapid. E drept că a beneficiat și de ajutorul unor membri ai Cabinetului Cîțu.

Vicepremierul Dan Barna a vorbit despre negocierile Guvernului de la București cu Comisia Europeană privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În spațiul public s-a rostologit informația că PNRR a fost respins de Bruxelles.

În realitate, ne aflăm în etapa negocierilor informale. O singură țară - Portugalia - a trimis o variantă oficială a planului, restul negociind în continuare pentru a se încadra în liniile trasate de Comisia Europeană.

Ministrul Cristian Ghinea a ieșit să spună că nu a avut timp de comunicare pentru că lucrează foarte mult alături de colegii din alte ministere pentru a veni cât mai curând cu o formă finală.

Am mai auzit scuza asta și la fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu și nu mai surprinde pe nimeni faptul că guvernanții nu pricep sau se fac că nu pricep importanța comunicării. Poți să faci cele mai minunate lucruri, dacă nu le anunți, cine să știe? Nu întâmplător suntem țara democratică în care instituția purtătorului de cuvânt nu mai există de ceva vreme.

Deocamdată, știm că Executivul european nu e de acord cu finanțarea irigațiilor și a autostrăzilor prin PNRR, dar miniștrii români de resort insistă pe aceste domenii, pentru a mai recupera ceva din decalajul față de restul UE.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, insistă cu dezbaterea PNRR în Parlament. În caz contrar, le va propune social-democraților să intre în grevă parlamentară.

