Guvernul Ludovic Orban a trecut la treabă, așa cum a fost îndemnat să o facă, Viorica Dăncilă a găsit o nouă formulă de calcul a timpului, iar partidul lui Victor Ponta devine la fel de instabil ca deciziile liderului său.

Klaus Iohannis a fost din nou braț la braț cu Guvernul Orban, de data aceasta la prima ședință oficială a Executivului, unde a reiterat sloganul prin care se declară foarte mulțumit că "anteriorul Guvern eșuat a plecat".

Tot în prima ședință de la Palatul Victoria, după ce s-a plâns că la ora 21.30 a găsit Guvernul gol, Orban a adoptat prima OUG, prin care a redus masiv numărul ministerelor. De asemenea, a eliberat din funcție un "dinozaur" - pe șeful Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care ocupa funcția din anul 2005.

La Viorica Dăncilă pare că timpul trece altfel, așa că șefa PSD a declarat că obiectivul partidului său este să câștige alegerile de... anul trecut.

Printre vizite la ministere, întâlniri cu Iohannis și demiteri de oameni pe care îi are în subordine, Guvernul Orban a trimis două propuneri de comisar european. Între Siegfried Mureșan și Adina Vălean, șefa desemnată a Comisiei Europene a ales-o pe cea din urmă.

Guvernul de la Chișinău și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului pentru un amendament ce i-ar permite premierului Maia Sandu să propună ”lista scurtă” a candidaților la funcția de procuror general.

În Pro România a început măcelul. Oamenii furați de la alte partide și cărora Ponta le-a promis marea cu sarea încep să se mânânce între ei. Prim-vicepreședinte partidului, Daniel Constantin, a declarat că va demisiona, după conflictul provocat în urma celor șapte parlamentari care au votat Guvernul Orban.

O veste bună pentru polonezi este că de pe 11 noiembrie vor putea călători în SUA fără vize. Și România așteaptă de ceva timp o asemenea decizie, dar țara noastră nu face parte din Visa Waiver, așa că... mai așteptăm.

Jean-Claude Juncker s-a declarat sătul de atâta Brexit și spune că este convins că Marea Britanie va ieși din UE pe 31 ianuarie 2020 și că nu va mai fi o altă extindere.

Recomandare de lectură: BBC.com - The most pessimistic town in the world.