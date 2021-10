Guvernul Cioloș are șanse minime să treacă, dar liderii USR o tot țin cu optimismul înainte de audierile miniștrilor propuși, care au loc astăzi în comisiile parlamentare.

Lista de miniștri depusă de Dacian Cioloș la Parlament include și nume cunoscute, și nume necunoscute. La prima vedere, surprinde nominalizarea lui Dan Barna la Externe, în condițiile în care fostul copreședinte USR nu are nicio tangență cu acest domeniu important.

Dacian Cioloș speră ca forțele politice din Parlament să înțeleagă urgența și să acționeze cu bună-credință, în timp ce prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, îi transmite că acest Guvern are foarte mari șanse să pice în Parlament cu cel mai mare număr de voturi, bătând recordul lui Cîțu.

Dan Barna mizează pe faptul că România are nevoie de un Guvern de comando, care să-și asume niște decizii pentru ieșirea din criză.

Semnale de sprijin nu vin însă nici din partea liberalilor. Ministrul interimar de finanțe, Dan Vîlceanu, a anunțat că parlamentarii PNL vor participa, miercuri, la votul din Parlament pentru învestirea Guvernului Cioloș, dar nu vor vota.

Departe de gîlceava politicienilor, România reală se confruntă cu alte probleme și se uită cu îngrijorare la iarna care se apropie și la prețurile în creștere. Autoritățile promit măsuri de compensare și plafonare ale prețului la energie și gaze naturale. Legea a trecut deocamdată de comisiile de specialitate din Senat.

Într-o discuție cu colegii din UE, președintele Klaus Iohannis a pledat pentru o soluție la nivel european, întrucât creșterea prețurilor la energie și gaze naturale se întâmplă în toate statele membre.

