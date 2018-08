Ministrul Justiției anunță OUG pentru salvarea corupților condamnați, tot el se rățoiește la noua șefă a DNA, ministrul Apărării dă cu bâta-n baltă cu rachetele de la Deveselu, iar șeful Poliției se bâlbâie în dosarul celui cu plăcuțe anti-PSD.

Tudorel Toader pregătește albirea cazierelor marilor corupți condamnați deja la închisoare fie cu suspendare, fie cu executare.

Practic, el a anunțat că se va da în curând OUG prin care se vor redeschide dosarele penale ale celor găsiți vinovați „pe nedrept”. Adică dacă în dosare s-a colaborat între instituții în baza protocoalelor sau dacă au existat „interceptări nelegale”.

Extrem de îngrijorat de soarta infractorilor, Toader nu uită nici de procurori. Abia a revocat-o pe Kovesi de la șefia DNA că s-a și supărat pe șefa interimară a instituției, Anca Jurma, pentru că s-a întâlnit cu ambasadorul SUA la București. Și procurorul general Augustin Lazăr se bucură de multă atenție din partea lui Toader, care îl evaluează continuu și a anunțat că la un moment dat va trage linie. Adică îl va revoca din funcție.

Şeful Poliţiei Române recunoaşte în cele din urmă că şoferul cu numere de înmatriculare anti-PSD a intrat legal în ţară, dar din punctul lui de vedere tot e ilegal. Şi imoral. În baza cărei legi i s-a deschis dosar penal lui Răzvan Ştefănescu, nu ştie încă.

Știm însă că nu trece o zi fără o gafă a cel puțin unui ministru din acest guvern. Una dintre cele mai mari comise în perioada PSD-ALDE aparține ministrului Apărării, Mihai Fifor, care a spus că la Deveselu există rachete balistice, adică de atac. A încercat să o dreagă apoi, dar încercarea a fost una jalnică.



Avem explicația pentru diurnele jenant de mici pentru sportivi. Ministrul Tuneretului și Sportului, Ioana Bran, spune că 25 de lei nu e o sumă mare, dar că sportivii nu trebuie să mănânce prea mult ca să nu oscileze cu greutatea.

În curând, românii simpli vor fi toți supli, fără probleme de greutate, dacă ne luăm după așa explicație.

Revenind la controlul Justiției, să notăm și cererea lui Donald Trump către ministrul său al Justiției de a stopa ancheta ce privește implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA şi eventualele legături între ruşi şi echipa sa de campanie.

Luăm bani europeni pentru asistența proiectelor finanțate de UE. Poate urmează și investițiile. România a alocat deja peste 80% din fondurile de asitență tehnică pentru proiectele finanțate prin fonduri structurale, dar rata de absorbție a fondurilor pentru investiții este încă redusă. #Politicadecoeziune

