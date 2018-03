Românii privesc cu încredere spre Europa și cu neîncredere spre instituțiile din România. Impasibil, Liviu Dragnea revine la aromele comunismului.

Dacă italienii virează și ei spre eurosceptici și populiști, românii rămân încrezători în viitorul Europei, în timp ce privesc cu neîncredere instituțiile din România și cred că situația economiei naționale nu se va îmbunătăți în următoarele 12 luni.

România pare ferită, momentan, de pericolul unor formațiuni populiste sau extremiste. Ar fi și greu să se impună în condițiile în care PSD și liderul său revin la un naționalism cu aromă de comunism.

Chiar dacă a dezmințit zvonurile privind trecerea PSD la grupul conservatorilor europeni, social-democratul Liviu Dragnea a sărit în ajutorul conservatorilor polonezi. Asta după ce eurodeputații PSD au votat săptămâna trecută împotriva acțiunii cerute de Comisia Europeană contra Poloniei, deși propunerea a venit chiar de la grupul socialiștilor și democraților din PE.

Darnic, Dragnea i-a luat apărarea și lui Tudorel Toader, apreciind că raportul ministrului Justiției privind revocarea lui Kovesi nu poate fi combătut de cineva cu bună credinţă.

În contextul discuțiilor privind viitoarea Politică Agricolă Comună, Greenpeace recomandă fermierilor europeni să revină la agricultura ecologică. #AGRI

