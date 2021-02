Guvernul a adoptat forma finală a bugetului pe 2021. Care e la fel ca prima formă, doar că acum are și avizul Consiliului Legislativ.

După ce vinerea trecută Guvernul a adoptat bugetul de stat pe 2021, premierul spunea că vrea ca acesta să ajungă în weekend în Parlament, pentru a fi adoptat cât mai repede. Între timp, cineva și-a amintit că nu se poate adopta bugetul fără avizul Consiliului Legislativ, astfel că bugetul a mai fost adoptat o dată, în aceeași formă.

Premierul insistă ca partidele din arcul guvernamental să nu depună amendamente, astfel încât bugetul să treacă rapid prin Parlament.

PSD amenință cu mii de amendamente, prilej pentru Florin Cîțu să le spună că vor să scoată România din UE, întrucât ar fi indicat ca sursă de finanțare pentru unele propuneri contribuția României la Uniunea Europeană.

Premierul a fost chemat în Parlament pentru a da explicații despre buget, dar acesta a fost doar un pretext pentru un nou număr de circ, regizat de PSD și AUR. Nimic serios despre un subiect cât de poate de important.

După trei luni, acest Legislativ pare cel mai slab de la Revoluție încoace. Ceea ce nu-i de bun augur și asta se va vedea în calitatea legilor adoptate.

