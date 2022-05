Liderii europeni au ajuns în această noapte la un acord privind embargoul împotriva petrolului rusesc, dar nu imediat, ci treptat.

Acordul în extremis a fost posibil cu prețul unor concesii făcute Ungariei. Astfel, importurile prin conducta Drujba, care aprovizionează și Ungaria, vor fi scutite într-o primă etapă.

Se va renunța la două treimi din importurile de petrol rusesc treptat, până la sfârșitul anului.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, spune că decizia duce la ”tăierea” unei surse uriașă de finanțare pentru mașina sa de război a Kremlinului și pune o "presiune maximă" asupra Moscovei pentru ca aceasta să înceteze războiului.

Războiul din Ucraina a scos la iveală și slăbiciunile structurale ale Europei în materie de apărare.

Un raport comun al Comisiei Europene și al Agenției Europene de Apărare scoate în evidență faptul că europenii și-au neglijat grav securitatea de vreo 15 ani.

Promisiunile foarte multor guverne de a injecta aproape 200 de milioane de euro în plus în bugetul lor de apărare ca răspuns la războiul din Ucraina vine ”după ani de tăieri substanțiale și de grave subfinanțări” care au început în momentul crizei financiare din 2007-2008, subliniază Comisia.

