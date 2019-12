PSD se „reformează”, Parlamentul a aborgat recursul compensatoriu, a eliminat supraacciza la carburant și supraimpozitarea contractelor part-time, iar Trump apreciază România că alocă 2% din PIB pentru apărare.

Într-un simulacru de ședință în care s-a mimat dorința de reformare și sancționarea celor certați cu bunele maniere, PSD a decis înlocuirea lui Niculae Bădălău, pesedistul căruia Diaspora i-a căzut cu tronc, de la conducerea interimară a partidului. Nu, nu a fost dat afară din partid, nici suspendat și nici făcut cu ou și cu oțet de bravii colegi, ci i-a fost luată o funcție fără aproape nicio valoare și i-a fost dată finului său.

Înainte de ședință, Bădălău și-a cerut din nou scuze față de cei pe care i-a jignit și a spus că el nu gândește așa. Nu știm ce gândește baronul de Giurgiu, dar cert este că și când a vrut să micționeze pe românii din străinătate a spus același lucru.

Parlamentul a aborgat recursul compensatoriu, a eliminat supraacciza la carburant și supraimpozitarea contractelor de muncă part-time. Măsuri luate în diferite momente când PSD guverna și legifera, susținute cu înverșunare de parlamentari care nici nu știau ce au votat, dar care acum, când PSD este în „reformare”, au votat, cot la cot cu așa-zisa nouă majoritate formată din opoziție eliminarea acestor măsuri.

Prezent la reuniunea la nivel înalt a NATO de la Londra, Klaus Iohannis a declarat că Donald Trump apreciază România pentru că alocă 2% din PIB pentru apărare.

Același Summit nu a fost lipsit de tensiuni între Aliați, iar multe probleme au fost lăsate în aer, dar Declarația finală a reuniunii reafirmă legătura transatlantică durabilă.

Abia intrată în funcție, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a arătat miercuri nemulțumirea față de reducerile propuse privind viitorul buget pe termen lung al UE și cere sume mai mari de bani, altfel ar fi afectate obiective esențiale ale UE.

După rezultatele dezastruoase la testel PISA, ministrul Educației a afirmat, la conferința CRED, că România are copii inteligenți și profesori capabili.



Eurodeputatul PNL Cristian Bușoi o înlocuiește pe Adina Vălean la șefia Comisiei pentru Industrii a Parlamentului European.

Recomandare de lectură: BBC.com - The surprising psychology behind being rich.