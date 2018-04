Ce nu a vrut să arate Viorica Dăncilă ne-a arătat GRECO: legile Justiției sunt praf. În schimb, la Ministerul Muncii e sărbătoare: salariul mediu a crescut cu 3 lei. Dar și prețurile. Iar Trump are jucării „noi, frumoase și deștepte”.

Florin Iordache a ținut comisia specială chiar și noaptea pentru a lucra într-un ritm infernal la modificarea legilor Justiției după bunul plac al PSD-ALDE-UDMR. Numeroase voci critice din sistemul judiciar, organisme internaționale, ambasade, proteste uriașe nu l-au putut opri.

Acum GRECO, un organism important al Consiliului Europei, a despicat firul în patru pe legile lui Iordache și a arătat, încă o dată, cât de proaste sunt.

Nu-i nimic, raportul nu interesează pe nimeni, chiar dacă Viorica Dăncilă nu a vrut să-l facă public. Asta pentru că Dragnea a spus clar și răspicat la ultimul congres: mergem înainte cu legile Justiției și codurile penale.

Partenerul său la guvernare și idei anti-Justiție, Călin Anton Constantin Popescu Tăriceanu vede o singură rezolvare în situația propunerii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, pe care Klaus Iohannis o clocește încă.

Tăriceanu spune că Dăncilă va trebui să atace la Curtea Constituțională decizia de păstrare în funcție.

Același Tăriceanu s-a luat din nou de Comisia Europeană. Preşedintele Senatului susține că și Comisia Europeană are o responsabilitate în cazul protocoalelor SRI, dar nu îşi va asuma acest lucru.

La Ministerul Muncii e sărbătoare mare. Olguța a dat ordin să se comunice „la presă” cu surle și trâmbițe faptul că INS le-a dat dreptate - au crescut salariile.

Să dezumflăm gogoașa: salariul mediu a crescut cu 3 (trei) lei. Dar și prețurile.

Rachetele au ajuns simple jucării în mâna unor copii ținuți prizonieri în corpul unor adulți, chiar bătrâni.

Rușii spun că vor doborâ orice rachetă va fi lansată de SUA spre Siria. În replică, Trump a răspuns cum ne așteptam, probabil: „Fiți gata, pentru că avem rachete frumoase, noi și deștepte”.

Comisia Europeană propune norme noi pentru îmbunătățirea evaluării riscurilor privind siguranța alimentară, punând mai mult accent pe transparență.

Comisia vrea să îmbunătățească transparența studiilor științifice în domeniul siguranței alimentare, ca urmare a inițiativei cetățenești europene vizând interzicerea glifosatului, care a fost susținută de peste un milion de cetățeni ai UE. #AGRI

Recomandare de lectură: Washington Post: Facebook is now in the data-privacy spotlight. Could Google be next? Sau ce știm despre Google și datele noastre?