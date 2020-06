Mită pe spatele crizei sanitare, condiții improprii de muncă, ideile stupide cu care Donald Trump se joacă de-a președintele sunt doar câteva dintre lucrurile care continuă și în perioada pandemiei COVID-19.

Unde este o criză, apar și oportuniștii. Pandemia COVID-19 n-a făcut excepție, astfel că directorul Unifarm, compania de stat responsabilă cu achizițiile în această perioadă, este acuzat de DNA că a cerut mită 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract.

Nelu Tătaru, chemat în Parlament la raport de social-democrați, a spus că este de 30 de ani în slujba pacientului, iar acum nu ar fi momentul să demisioneze.

Problemele legate de condițiile în care se lucrează în străinătate apar tot mai des în spațiul public. Tratamentul muncitorilor de la Tönnies, principalul producător de carne de porc din Germania, este criticat de ani buni, dar abia acum pare să se producă o schimbare.

Potrivit INSP, 1 din 7 cazuri de coronavirus este raportat la personalul medical, în timp ce peste 93% din cei decedați au avut cel puțin o comorbiditate.

Un fost consilier prezidențial din SUA susține , într-o carte, că Donald Trump era pregătit să retragă Statele Unite din NATO în 2018. Tot Donald Trump a decis să suspende acordarea unor vize de muncă și eliberarea de "cărți verzi" până la sfârșitul anului. Motivul este protejarea a 525.000 de locuri de muncă, în condițiile în care SUA se confruntă cu o rată marea șomajului cauzată de situația sanitară.

Familiile ai căror copii au dificultăți emoționale din cauza pandemiei pot apela de acum la "Family Tel”, o linie telefonică gratuită unde părinții și tutorii copiilor pot suna pentru a fi consiliați psihologic și ajutați gratuit să gestioneze cât mai bine starea emoțională a copiilor.

Tensiunile dintre Uniunea Europeană și China, accentuate de criza generată de noul coronavirus, se complică. Printre numeroase acuzații, acum au apărut și cele de fake news.

Călin Popescu Tăriceanu, rămas în afara puterii de care se bucura în urmă cu un an, vrea sesizarea instituțiilor europene din cauza "atacurilor la justiție" ale Guvernului. Este același Tăriceanu care timp de aproape 3 ani, alături de Liviu Dragnea, a susținut modificări controversate în justiție și a girat "expertiza” lui Tudorel Toader.

Ministerul Justiției, intrat într-un anonimat de la preluarea conducerii de către Cătălin Predoiu, încearcă de câteva luni să desființeze Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. A fost lansat un proiect de lege în acest sens, dar două asociații ale magistraților nu vor să participe la dezbaterea pe subiect.

