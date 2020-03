România intră într-o nouă zi în stare de urgență din cele 30 și așteaptă măsuri din ce în ce mai drastice, dar necesare.

A doua zi a stării de urgență a adus noi restricții impuse de autorități în România. Toate localurile publice vor fi închise, măsurile fiind menite să ajute la limitarea cât mai rapidă a răspândirii coronavirusului.

Din păcate, numărul românilor infectați cu coronavirus a ajuns la 217, în timp ce situația din Italia, Franța și SUA s-a agravat și ea destul de rău.

Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană au decis și ei impunerea unei măsuri radicale la nivelul Blocului - închidere a granițelor Uniunii Europene pentru cetățenii din state terțe. De asemene, într-o discuție pe care a avut-o cu șefa Comisiei Europene, Klaus Iohannis a anunțat că s-a convenit limitarea clară a turismul medical în UE.



În plină pandemie, pe lângă situațiile medicale urgente, autoritățile mai au de gestionat și informațiile care ies în spațiul public, unele dintre ele alimentând teorii ale conspitației sau promovând remedii false pentru tratarea COVID-19. În acest sens, Guvernul a lansat platforma stirioficiale.ro.

Efectele negative ale coronavirusului se văd de la o zi la alta. UEFA amână Campionatul European de Fotbal pentru 2021, Roland Garros se amână cel puțin până în septembrie din pricina COVID-19, iar Ford România trimite 6.000 de angajați în șomaj tehnic.

Guvernul Orban a promis că va interveni pentru ca oamenii să nu își piardă locurile de muncă și anunță că finalizează raportul privind starea economiei pentru a lua măsuri de sprijin. Măsurile pe care trebuie să le ia Executivul sunt urgente, în condițiile în care și leul se prăbușește.

Și Comisia Europeană propune ajutorarea companiilor afectate de pandemia COVID-19



Românii din Diaspora aflați în situații dificile au acum la dispozție o linie telefonică alocată de MAE. Tot Ministerul le recomandă românilor care se află la acest moment în Franța și Germania ca, în cazul în care întâmpină probleme legate de contractele de muncă, să aibă în vedere câteva demersuri.

Comisia Europeană a lansat un grup consultativ privind COVID-19 alcătuit din epidemiologi și virusologi din diferite state membre pentru a formula orientări ale UE cu privire la măsurile de gestionare a riscurilor.

Maternitatea Bucur din Capitală a anunțat că va prelua eventualele cazuri ale femeilor gravide infectate cu COVID-19, iar toate pacientele care se află în această unitate în prezent vor fi transferate în celelalte unități similare din București.

Recomandare de lectură: How to Disinfect Your Smartphone.